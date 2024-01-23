Влучань немає, але є падіння уламків.

У Київській області в різних громадах є пошкодження внаслідок падіння уламків російських ракет. Станом на 8:30 відомо про трьох поранених.

Пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, десять легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на парковці біля одного з житлових комплексів. Про це голова ОВА Руслан Кравченко повідомив у Facebook.

"На місцях працюють всі оперативні служби. Більш детальна інформація щодо пошкоджень та потерпілих – згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.



В Офісі генпрокурора уточнили, що пошкодження зафіксовані в Бучанському районі. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Наслідки удару

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки удару по Київській області

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки удару по Київській області