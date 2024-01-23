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У Київській області внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей

Влучань немає, але є падіння уламків. 

У Київській області внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей
Наслідки удару у Київській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

У Київській області в різних громадах є пошкодження внаслідок падіння уламків російських ракет. Станом на 8:30 відомо про трьох поранених.

Пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, десять легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на парковці біля одного з житлових комплексів. Про це голова ОВА Руслан Кравченко повідомив у Facebook

"На місцях працюють всі оперативні служби. Більш детальна інформація щодо пошкоджень та потерпілих – згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що пошкодження зафіксовані в Бучанському районі. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки удару
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Наслідки удару

Наслідки удару по Київській області
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки удару по Київській області

Наслідки удару по Київській області
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки удару по Київській області

  • Вранці 23 січня російська армія здійснила чергову масовану ракетну атаку. Є пошкодження в Києві, Харкові, Павлограді. 
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