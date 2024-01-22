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Урядовці зустрілись із представниками українського бізнесу, майбутні напрацювання будуть представлені на РНБО, - Зеленський

Президент попросив зробити напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. 

Урядовці зустрілись із представниками українського бізнесу, майбутні напрацювання будуть представлені на РНБО, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Саме завдяки єдності Україна вистояла в цій війні й захищається від російської навали. І завдяки єдності не лише нашій, але й усіх у світі, хто зрозумів, що несе агресія Росії. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні в Україні, саме в День Соборності – прем’єр-міністр Польщі Туск. І це його перший візит у державу поза межами ЄС – поки що поза межами – в Україну після призначення на посаду. Перший візит. Дуже продуктивний. Ми з паном прем’єр-міністром Туском сьогодні дуже змістовно говорили щодо всіх питань, які є між нашими державами – між Україною та Польщею – та на рівні європейських інституцій. Оборона – буде оборонний пакет від Польщі”, - запевнив президент. 

Він додав що говорив із Туском про спільне виробництво зброї, про збільшення наших можливостей у використанні польської техніки та систем озброєнь. 

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“Звичайно, детально говорили про політичну взаємодію. Про те, що всі проблеми між Україною та Польщею можемо подолати між нами – на рівні наших держав. Упевнений, що й критичні ситуації на кордоні – блокування, – які відчутно послаблюють солідарність зараз, ми можемо подолати, можемо знайти прагматичні виходи з будь-яких критичних ситуацій”, - сказав Зеленський. 

Голова держави подякував Польщі за приєднання до декларації “Групи семи” щодо безпекових гарантій Україні, і повідомив, що починається робота над двосторонньою безпековою угодою. Також Зеленський обговорив з Туском рух України до ЄС та наші очікування від саміту НАТО цього року. 

Сьогодні президент України провів нараду щодо російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях і мають бути використані для захисту від російської агресії. 

“Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є справді складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО”, - підсумував Володимир Зеленський.

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