Українські прикордонники за тиждень знищили російські танки, бронетехніку та десятки безпілотників

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразили ворожий РЕБ , який заважав їм якісно працювати. Після цього другим вильотом дрона-камікадзе прикордонники знищили комплекс спостереження “Муром-М”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Також бійці ДПСУ знищили 5 складів БК та укриття росіян.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies