Українські прикордонники за тиждень знищили російські танки, бронетехніку та десятки безпілотників

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) за тиждень завдали суттєвих втрат російським окупаційним військам.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Зокрема, минулого тижня прикордонники знищили:
- танків - 2
- бойових броньованих машин - 7
- БпЛА “шахед” - 1
- гармат - 1
- військової автомобільної та спецтехніки - 29
- комплексів спостереження - 1
- БпЛА тактичного рівня - 61
- станцій наземної артрозвідки - 1
- складів БК та укриття - 5
- плавзасоби - 2
- Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили 3 комплекси “Муром-М”.
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Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразили ворожий РЕБ, який заважав їм якісно працювати. Після цього другим вильотом дрона-камікадзе прикордонники знищили комплекс спостереження “Муром-М”.