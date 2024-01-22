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Українські прикордонники за тиждень знищили російські танки, бронетехніку та десятки безпілотників

Також бійці ДПСУ знищили 5 складів БК та укриття росіян.

Українські прикордонники за тиждень знищили російські танки, бронетехніку та десятки безпілотників
Бійці Держприкордонслужби, ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) за тиждень завдали суттєвих втрат російським окупаційним військам.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зокрема, минулого тижня прикордонники знищили:

  • танків - 2
  • бойових броньованих машин - 7
  • БпЛА “шахед” - 1
  • гармат - 1
  • військової автомобільної та спецтехніки - 29
  • комплексів спостереження - 1
  • БпЛА тактичного рівня - 61
  • станцій наземної артрозвідки - 1
  • складів БК та укриття - 5
  • плавзасоби - 2

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  • Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили 3 комплекси “Муром-М”.

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