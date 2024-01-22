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На термінові потреби бойових бригад уряд виділив ще 657 млн грн

Ці гроші використають на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

На термінові потреби бойових бригад уряд виділив ще 657 млн грн
Фото: EPA/UPG

Уряд виділив Міністерству оборони ще 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Кошти виділили з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

З цієї суми 10,7 млн грн передбачили Державній спеціальній службі транспорту. Головне управління розвідки окремо отримало 10,524 млн грн.

У Міноборони пояснили, що ці гроші використають на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

"Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально. Водночас за підходом Генерального штабу ЗСУ, виділені Кабміном кошти розподіляються так: від 1 до 10 мільйонів гривень кожній бригаді за принципами: пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях; враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно, піхоті - більше, льотчикам - менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку)", - зазначили у відомстві.

Наразі відомство очікує сформовані потреби кожної військової частини. Тоді розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Опісля Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, а тоді кошти спрямовують до Міноборони та направляють до військових частин. 

Як пояснив заступник міністра оборони Юрій Джигир, після змін з військовим ПДФО 10% від частини військового податку відтепер автоматично повертатимуть військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. 

"Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО у січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож уряд для закриття «фінансового розриву» у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним – процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням", - сказав Джигир.

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