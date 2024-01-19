Без мит і квот: Україна планує продовжити економічний і транспортний безвізи із ЄС, - Шмигаль

Уряд України працює над продовженням економічного і транспортного безвізів із Євросоюзом.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мова про те, щоб український бізнес міг і далі експортувати свою продукцію до ЄС без жодних мит і квот, а українським перевізникам не потрібно було отримувати дозволи на перевезення", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр назвав це "непростим завданням" через "низку політичних моментів".

"Але як показало розблокування кордону з Польщею, ми можемо знаходити компромісні та вигідні рішення з нашими європейськими партнерами. Більше того, цього року серед пріоритетних завдань стоїть робота над відкриттям спільних пунктів пропуску з нашими європейськими сусідами", - додав глава уряду.

Також Шмигаль повідомив, що українська сторона працюємо також над продовженням «Шляхів солідарності» та розширенням експортного потенціалу до ЄС.

Що відомо про блокаду українського експорту в ЄС