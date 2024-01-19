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Без мит і квот: Україна планує продовжити економічний і транспортний безвізи із ЄС, - Шмигаль

"Завдання непросте через низку політичних моментів", - зауважив глава уряду.

Без мит і квот: Україна планує продовжити економічний і транспортний безвізи із ЄС, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Уряд України працює над продовженням економічного і транспортного безвізів із Євросоюзом.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мова про те, щоб український бізнес міг і далі експортувати свою продукцію до ЄС без жодних мит і квот, а українським перевізникам не потрібно було отримувати дозволи на перевезення", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр назвав це "непростим завданням" через "низку політичних моментів".

"Але як показало розблокування кордону з Польщею, ми можемо знаходити компромісні та вигідні рішення з нашими європейськими партнерами. Більше того, цього року серед пріоритетних завдань стоїть робота над відкриттям спільних пунктів пропуску з нашими європейськими сусідами", - додав глава уряду.

Також Шмигаль повідомив, що українська сторона працюємо також над продовженням «Шляхів солідарності» та розширенням експортного потенціалу до ЄС.

Що відомо про блокаду українського експорту в ЄС

  • Починаючи з квітня 2023 року, п'ять країн блоку почали вводити обмеження імпорту товарів з України. Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини тоді написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з нашої держави, яку заборонено імпортувати. 
  • Згодом ЄК домовилася з державами і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.
  • Тоді міністри сільського господарства 12 країн-членів ЄС (серед яких - Австрія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Словенія) надіслали листа до Єврокомісії, у якому висловили "серйозну заклопотаність" з приводу обмежень українського імпорту.
  • Єврокомісія висловилася на підтримку України, заявивши, що наша держава потребує допомоги партнерів, аби утримати економіку і мати змогу протистояти російській агресії.
  • Опісля почалися блокади імпорту української продукції. Перевізники, фермери взялися час від часу перекривати пункти пропуску на знак протесту.
  • Наразі польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська", а також "Ягодин-Дорогуськ". Однак на 24 січня запланований великий протест фермерів країни.
  • Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський у листі до єврокомісара з питань торгівлі заявив, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі ЄС з Україною. Він наголосив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але "також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату". А у відкритому листі єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу ідеться про ризик нової кризи, яку може спровокувати "надмірний агроімпорт" з України в ЄС. 
  • Нещодавно міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії , Словаччини і Угорщини направили до Єврокомісії лист із проханням запровадити ввізне мито на українське зерно
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