Борги українців за електроенергію зросли на 15 млрд гривень від початку вторгнення

Найбільше заборгував Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 млрд грн. Зокрема, за 2023 р.українці заборгували на приблизно 7,7 млрд грн.

Як зазначив Юрій Бойко, радник премʼєр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго", це великі цифри, і "серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", – пише ExPro.

У матеріалі йдеться, що найбільшими боржниками за спожиту електроенергію є Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

У грудні Кабмін зняв мораторій на відключення від електроенергії боржників у не прифронтових областях.

"Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому", – вважає Бойко.

Він аргументує думку тим, що Україна пережила шок перших місяців війни, стабілізувала роботу економіки, фінансової та банківської систем, російських окупантів вдалось вигнати зі значної частини території, і активні бойові дії ведуться не на всій території нашої держави.