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Укренерго повідомило про новий рекорд споживання електроенергії

Піки зафіксували у ранкові години.

Укренерго повідомило про новий рекорд споживання електроенергії
Фото: Міненерго

10 січня зафіксували новий рекорд споживання електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

Піки були у ранкові години. У компанії зазначили, що диспетчерський центр упродовж всього дня докладає зусиль, щоби збалансувати роботу енергосистеми. 

"Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних погодних умовах без навантажень, ощадливо споживайте електроенергію. Будь ласка, уважно ставтесь до користування потужними електроприладами впродовж всього дня", - наголосили в Укренерго.

Українців закликали зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів, особливо в ранковий та вечірній час, не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер, вимикати світло в приміщеннях, де нікого немає.

"Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: зменшить освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд", - додали в компанії.

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