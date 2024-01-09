Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, - Bloomberg

Втім, поки що армія КНР не скупчує війська на узбережжі, до того ж повідомлення про корупцію в китайській армії ставлять під сумнів здатність президента Сі Цзіньпіна вести успішну кампанію.

Війна за Тайвань обійдеться світовій економіці приблизно в 10 трлн доларів. Це дорівнює приблизно 10% світового ВВП, і затьмарює удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Потенційною точкою спалаху можуть стати вибори на Тайвані 13 січня, оскільки на острові зростає почуття національної ідентичності при нестабільних відносинах між Пекіном і Вашингтоном та зростаючій економічній та військовій потужності Китаю.

Втім, мало хто вважає високою ймовірність китайського вторгнення. Армія КНР не скупчує війська на узбережжі, до того ж повідомлення про корупцію в китайській армії ставлять під сумнів здатність президента Сі Цзіньпіна вести успішну кампанію.

Також на листопадовому саміті між президентом Джо Байденом і Сі Цзіньпіном напруга дещо зменшилася.

Водночас, зараз експерти з національної безпеки в Пентагоні, аналітичні центри в США та Японії та міжнародні консалтингові фірми продумують сценарії від китайської блокади Тайваню до захоплення віддалених островів Тайваню та повномасштабного китайського вторгнення.

Наслідком цієї війни стане дефіцит напівпровідників, оскільки Тайвань виробляє більшість передових логічних напівпровідників у світі. При цьому у світі 5,6% загальної доданої вартості (майже 6 трлн доларів) припадає на сектори, які використовують мікросхему як пряму сировину. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. становить близько 7,4 трлн доларів. А Тайванська протока є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі.

Bloomberg Economics змоделювало два сценарії: китайське вторгнення, яке втягує США в локальний конфлікт, і блокада, яка відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу.

У разі війни ВВП Тайваню втратить близько 40%.

ВВП Китаю зазнає удару на 16,7%, ВВП США втратить 6,7%.

Для світу в цілому ВВП впаде на 10,2%, найбільше постраждає економіка Південної Кореї, Японії та інших країн Східної Азії.

При цьому ключове припущення в такому сценарії полягає в тому, що США досягнуть успіху у залученні союзників до узгоджених і суворих економічних санкцій проти Китаю.

Інший варіант, який передбачає блокаду Тайваню материковим Китаєм, означатиме для Тайваню втрату в перший рік 12,2% ВВП.

Для Китаю, США та світу в цілому ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.

“Статус-кво не може бути ні для кого ідеальним результатом, але для Тайбея, Пекіна та Вашингтона альтернативи гірші. Це причина, чому неоднозначна автономія Тайваню може залишатися результатом рівноваги, навіть якщо умови, які роблять це таким, змінюються”, - пише Bloomberg.