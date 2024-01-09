Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що за минулий рік українці відкрили через Дію понад 229 тисяч нових ФОПів.

У топі сфер – IT, роздрібна й оптова торгівля та салони краси. Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

“Відкривати бізнес під час війни – героїчна справа. Ви підтримуєте економіку, а ми – вас, цифровізуючи важливі й потрібні сервіси”, – зазначив міністр.

Він зауважив, що відкрити ФОП через “Дію” – це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи.

Також Федоров анонсував, що найближчим часом у Дії зʼявиться “єМалятко для бізнесу” – е-Підприємець.