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Минулого року українці відкрили через “Дію” понад 229 тисяч нових ФОПів

Найпопулярніші сфери – IT, роздрібна й оптова торгівля та салони краси.

Минулого року українці відкрили через “Дію” понад 229 тисяч нових ФОПів
Фото: Unsplash

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що за минулий рік українці відкрили через Дію понад 229 тисяч нових ФОПів.

У топі сфер – IT, роздрібна й оптова торгівля та салони краси. Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

“Відкривати бізнес під час війни – героїчна справа. Ви підтримуєте економіку, а ми – вас, цифровізуючи важливі й потрібні сервіси”, – зазначив міністр.

 

Він зауважив, що відкрити ФОП через “Дію” – це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи. 

Також Федоров анонсував, що найближчим часом у Дії зʼявиться “єМалятко для бізнесу” – е-Підприємець.

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