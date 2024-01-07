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"Ми перебуваємо на фіналі цього проекту", – Федоров про цифровий рекрутинг до ЗСУ

Наразі проект націлений на пошук операторів дронів. 

"Ми перебуваємо на фіналі цього проекту", – Федоров про цифровий рекрутинг до ЗСУ
Фото: надано пресслужбою

Проект для цифрового рекрутингу до ЗСУ розробляють в Україні. Його метою поки що є пошук операторів дронів.

"Ми перебуваємо на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань із бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ", – розповів віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

Як сказав міністр, метою проекту є роз’яснення охочим деталей навчання, зокрема, тривалості, зарплати, бойових задач тощо.

"Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги та досвід, який буде", – додав Федоров.

Як Міноборони проводить рекрутинг:

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