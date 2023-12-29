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Українські хакери "привітали" зі святами власників російських компаній, які підтримують війну

Понад 53 компанії Росії, які підтримували війну проти України, отримали "новорічні привітання".

Українські хакери "привітали" зі святами власників російських компаній, які підтримують війну
Фото: Генштаб

Українські хакери "привітали" з новорічними святами власників понад 53 компанії Росії.

"Серед них – "МеталЭкспресс", яка спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій для ВПК, та "ТрансАмур", що займається перевезеннями для окупантів", – повідомили у Генштабі.

На опублікованому зображенні є "послання": "Связь восстановлена, но не у вас. Война скоро закончится. Наша общая цель - сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие".

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