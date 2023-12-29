Українські хакери "привітали" зі святами власників російських компаній, які підтримують війну

Українські хакери "привітали" з новорічними святами власників понад 53 компанії Росії.
"Серед них – "МеталЭкспресс", яка спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій для ВПК, та "ТрансАмур", що займається перевезеннями для окупантів", – повідомили у Генштабі.
На опублікованому зображенні є "послання": "Связь восстановлена, но не у вас. Война скоро закончится. Наша общая цель - сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие".
- Нещодавно українські хакери, що можуть мати відношення до СБУ, помстилися за "Київстар". Вони знищили IT-інфраструктуру “Росводоканалу”.
- Нещодавно українські хакери паралізували в Росії роботу популярної системи обліку 1С.
- 20 грудня ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24. Ним користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, наприклад, "Роснафта".
- Також міжнародна хакерська група Mare Head отримала внутрішні документи російського виробника танків “Уралвагонзавод” і нафтової компанії “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка.