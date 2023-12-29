Українські хакери "привітали" зі святами власників російських компаній, які підтримують війну

Українські хакери "привітали" з новорічними святами власників понад 53 компанії Росії.

"Серед них – "МеталЭкспресс", яка спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій для ВПК, та "ТрансАмур", що займається перевезеннями для окупантів", – повідомили у Генштабі.

На опублікованому зображенні є "послання": "Связь восстановлена, но не у вас. Война скоро закончится. Наша общая цель - сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие".