Також вони діяли як онлайн-казино відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію по всій території України й за одну добу припинили діяльність понад 100 кол-центрів.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисники викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян. Вони пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» від ставок у гральному бізнесі.

Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт: «ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись» або «допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій».

Крім того, кол-центри діяли як онлайн-казино відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Під час виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, зокрема, паспортні відомості, номери телефонів тощо. У подальшому ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують її для дистанційного вербування нових агентів.

Під час обшуків у кол-центрах та за місцями проживання їхніх організаторів виявили понад чотири тисячі одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази злочинних дій.

Силові структури відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

У спецслужбі нагадали, що за останні місяці ліквідували у різних регіонах України ще майже 30 кол-центрів, частину з яких координували російські спецслужби.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Так, на Вінниччині кіберфахівці СБУ ліквідували масштабний кол-центр, який діяв в одній із виправних установ області. Незаконну діяльність організував так званий «смотрящий» за колонією, причетний до російського криміналітету.

«На рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України.

Майже 30 в’язнів тюрми телефонували вкладникам фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Наразі 10 із фігурантів отримали підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) і ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).

На Дніпропетровщині знешкодили злочинну організацію, учасники якої збирали відомості про полонених воїнів ЗСУ, а потім виманювали гроші у їхніх родичів. За різні «суми» фігуранти обіцяли допомогти з поверненням додому українських захисників.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання. Їм повідомили про підозру і взяли під варту.

У Черкаській області викрили організатора місцевого кол-центру, який працював на підсанкційну компанію «Яндекс». До підпільної діяльності він залучив до 30 місцевих жителів.

Фігуранти віддалено надавали диспетчерські послуги таксопаркам «Яндекс-таксі» в одній із країн Центральної Азії. За 2023 рік нелегальний бізнес дозволив перерахувати до бюджету Росії понад 1 млн у доларовому еквіваленті.

За всіма викритими фактами тривають розслідування, щоб встановити обставини злочинів та притягнути винних до відповідальності.