У документах “Уралвагонзаводу” виявлені скарги російських військових на його продукцію та на відсутність запасних частин для нових російських танків Т-90.

Міжнародна хакерська група Mare Head отримала внутрішні документи російського виробника танків “Уралвагонзавод” і нафтової компанії “Русснефть”.

Про це група повідомила на своїй сторінці в мережі X.

Зокрема, хакери проникли у внутрішні мережі “Русснефти”, вилучили 857 тисяч документів, у тому числі – документацію служби безпеки компанії.

Серед документів – досьє на “гаманця Януковича” Сергія Курченка, який у 2014 році утік до Росії, та його партнерів: Сергія Троня, Олександра Динникова, Кирила Молодцова та Анатолія Мигаля.

Також внутрішні документи служби безпеки свідчать, що «Русснефть» відстежує політичні погляди своїх співробітників.

Група Mare Head також отримала доступ до понад 32 тисяч документів концерну “Уралвагонзавод” - чільного російського виробника бронетехніки.

В документах виявлені скарги російських військових на продукцію заводу, скарги на відсутність фінансування та запасних частин для нових російських танків Т-90 у листопаді 2023-го року.

“Русснефть” – шоста за величиною нафтова компанія Росії, яка щороку добуває 6,68 млн тонн нафти та 2,17 млрд куб. м газу. Україна уже запровадила санкції проти чільних акціонери компанії – братів Михайла та Саїд-Салама Гуцерієвих.

Ще у 2021 році санкції проти Михайла Гуцерієва запровадив ЄС, Великобританія та Швейцарія – паралельно із запровадженням санкцій проти режиму Лукашенка.

“Він є давнім другом Олександра Лукашенка і завдяки цій асоціації накопичив значні статки та вплив серед політичної еліти Білорусі”, – зазначили в обґрунтуванні Європейської Комісії.

Улітку 2022-го Великобританія також запровадила санкції проти Саїт-Салама і Саїда (син Михайла) Гуцерієвих, оскільки вони “залучені в отримання прибутку через підтримку уряду або завдяки йому”, а також контролюють долі в російських фінансових компаніях, критично важливих для російської економіки”.

“Уралвагонзавод” – російська корпорація, що займається розробкою і виробництвом військової техніки, дорожньо-будівельних машин, залізничних вагонів. До корпорації входять науково-дослідні інститути, конструкторські бюро та виробничі підприємства. Кількість працівників – понад 30 тисяч осіб. “Уралвагонзавод” перебуває під санкціями США та ЄС з 2014 року.