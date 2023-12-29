"Укренерго" спростувало інформацію про відключення світла на свята

У компанії закликають не вірити ворожим фейкам.

В "Укренерго" спростували інформацію, яка шириться у соцмережах про начебто відключення електроенергії на свята.

"Офіційно заявляємо: Диспетчерський центр "Укренерго" не планує обмеження споживання в святкові дні", – повідомили у компанії.

Також додали, що зараз в енергосистемі є профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно в вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі. Тому у "Укренерго" немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення.

Як зазначили в "Укренерго", єдиною метою розповсюдження неправдивої інформації про обмеження споживання є поширення панічних настроїв серед населення.

Тому закликають перевіряти інформацію на офіційних сторінках компанії, на офіційному сайті обленерго чи у особистому кабінеті споживача.