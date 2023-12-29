Санкції США стали серйозною перешкодою для планів РФ збільшити експорт скрапленого газу, – Reuters

Санкції США є основною перешкодою для планів Росії збільшити експорт морем скрапленого природного газу (СПГ), щоб компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи, повідомляє Reuters із посиланням на аналітиків.

Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, Росія має намір збільшити свою частку на світовому ринку приблизно до 20% з 8% зараз, потроївши свій видобуток до понад 100 мільйонів метричних тонн до 2030-35 років.

У той час як Москва через санкції успішно перенаправила експорт нафти, колись призначеної для Західної Європи, до Китаю та Індії, вплив обмежень (санкцій, - ред.) на СПГ є більш серйозним через відносно невелику кількість танкерів, які можуть перевозити СПГ, і відсутність у Росії доступу до технологій і фінансів.

Зусилля Росії перенаправити продажі газу до Китаю через «Сила Сибіру 2» поки що не мали успіху.

У той же час проєкт Arctic LNG 2, який контролює компанія “Новатек”, найбільший російський виробник СПГ, стикається з проблемами через санкції, повідомили три галузевих джерела на умовах анонімності через делікатність питання.