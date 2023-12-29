10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
ГоловнаСуспільствоВійна

Санкції США стали серйозною перешкодою для планів РФ збільшити експорт скрапленого газу, – Reuters

Росія має намір потроїти свій видобуток скрапленого газу до 2030-35 років.

Санкції США стали серйозною перешкодою для планів РФ збільшити експорт скрапленого газу, – Reuters
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Санкції США є основною перешкодою для планів Росії збільшити експорт морем скрапленого природного газу (СПГ), щоб компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи, повідомляє Reuters із посиланням на аналітиків.

Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, Росія має намір збільшити свою частку на світовому ринку приблизно до 20% з 8% зараз, потроївши свій видобуток до понад 100 мільйонів метричних тонн до 2030-35 років.

У той час як Москва через санкції успішно перенаправила експорт нафти, колись призначеної для Західної Європи, до Китаю та Індії, вплив обмежень (санкцій, - ред.) на СПГ є більш серйозним через відносно невелику кількість танкерів, які можуть перевозити СПГ, і відсутність у Росії доступу до технологій і фінансів.

Зусилля Росії перенаправити продажі газу до Китаю через «Сила Сибіру 2» поки що не мали успіху.

У той же час проєкт Arctic LNG 2, який контролює компанія “Новатек”, найбільший російський виробник СПГ, стикається з проблемами через санкції, повідомили три галузевих джерела на умовах анонімності через делікатність питання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies