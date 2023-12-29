10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія випустила близько 110 ракет, – Зеленський

Більшість вдалося збити.

Росія випустила близько 110 ракет, – Зеленський
Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Під час нічної і ранкової атаки РФ випустила на України приблизно 110 ракет. Більша частина збита, повідомив президент Володимир Зеленський.

Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста.

"Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито.На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям", – повідомив президент.

  • За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, сьогодні ворог задіяв все, що міг, окрім "Калібрів". Такої кількості ворожих цілей на моніторах ще не бачили.
  • Атака відбувалася у декілька хвиль. Є влучання, падіння уламків, загиблі і поранені. Постраждали Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Конотоп.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies