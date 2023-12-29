Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
«Багато чинних депутатів до наступної Ради не потраплять», — Віталій Безгін
«Багато чинних депутатів до наступної Ради не потраплять», — Віталій Безгін
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Вища освіта – шляхом павука чи бджоли?
нова країнаВища освіта – шляхом павука чи бджоли?
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі внаслідок атаки росіян загинуло п'ятеро, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)

20 мешканців міста постраждали.

У Дніпрі внаслідок атаки росіян загинуло п'ятеро, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Сьогодні вночі та вранці російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Загинули п'ятеро, 20 поранені – ці дані станом на 10:30 повідомив особи голова ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок прильоту по торговельному центру виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Інформація ще уточнюється.

Підписуйтесь на наш Google News

У МОЗ раніше повідомили, що внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю пологового. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У міській раді повідомили, що у Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11, також рух маршрутки №156.

  • Сьогодні вночі і вранці російська армія завдала масованого удару ракетами. Напад ворог провів у декілька хвиль. Є пошкодження також в Одесі, Конотопі, Києві, Львові, Харкові.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies