Сьогодні вночі та вранці російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Загинули п'ятеро, 20 поранені – ці дані станом на 10:30 повідомив особи голова ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок прильоту по торговельному центру виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.
Інформація ще уточнюється.
У МОЗ раніше повідомили, що внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю пологового. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.
Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У міській раді повідомили, що у Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11, також рух маршрутки №156.
- Сьогодні вночі і вранці російська армія завдала масованого удару ракетами. Напад ворог провів у декілька хвиль. Є пошкодження також в Одесі, Конотопі, Києві, Львові, Харкові.