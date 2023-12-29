Сьогодні вночі та вранці російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Загинули п'ятеро, 20 поранені – ці дані станом на 10:30 повідомив особи голова ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок прильоту по торговельному центру виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Інформація ще уточнюється.

У МОЗ раніше повідомили, що внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю пологового. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У міській раді повідомили, що у Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11, також рух маршрутки №156.