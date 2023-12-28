Внаслідок російського обстрілу загинула мешканка Авдіївки

Сьогодні, 28 грудня, внаслідок російського обстрілу в Авдіївці Донецької області загинула жінка.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

71-річна жінка, яка перебувала у власній квартирі, загинула внаслідок артилерійського обстрілу.

Крім того, армія РФ з артилерії атакувала село Єлизаветівку Покровського району. Внаслідок цього поранення отримали двоє чоловіків віком 66 та 72 років.

“Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - додала Анастасія Мєдвєдєва.

Прокуратура розслідує ці обстріли як порушення законів та звичаїв війни (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).