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Внаслідок російського обстрілу загинула мешканка Авдіївки

Ще двоє мешканців Донеччини поранені.

Внаслідок російського обстрілу загинула мешканка Авдіївки
Авдіївка, ілюстративне фото
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Сьогодні, 28 грудня, внаслідок російського обстрілу в Авдіївці Донецької області загинула жінка.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

71-річна жінка, яка перебувала у власній квартирі, загинула внаслідок артилерійського обстрілу. 

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Крім того, армія РФ з артилерії атакувала село Єлизаветівку Покровського району. Внаслідок цього поранення отримали двоє чоловіків віком 66 та 72 років. 

“Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - додала Анастасія Мєдвєдєва.

Прокуратура розслідує ці обстріли як порушення законів та звичаїв війни (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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