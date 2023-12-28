На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити місто, тому українські снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час нічного спостереження на Авдіївському напрямку снайпер 3-го окремого полку ССО виявив ворожу групу, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів”, - розповіли в ССО.

Внаслідок відкриття вогню по групі росіян були знищені двоє окупантів.