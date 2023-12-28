На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити місто, тому українські снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Під час нічного спостереження на Авдіївському напрямку снайпер 3-го окремого полку ССО виявив ворожу групу, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів”, - розповіли в ССО.
Внаслідок відкриття вогню по групі росіян були знищені двоє окупантів.
- За три дні волинські тероборонівці вбили і поранили у Кремінських лісах Луганщини понад 240 росіян.
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За даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян станом на 28 грудня уже склали близько 355750 осіб.