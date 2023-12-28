Внаслідок обстрілу Нікопольщини загинув хлопець

Сьогодні російська армія випустила 9 дронів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Крім того, окупанти завдали артилерійських ударів. Внаслідок обстрілів загинув молодий хлопець. Вибухових травм зазнала 70-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У місті загинув молодий хлопець та постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 17 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Одна господарська споруда знищена та 5 – потрощені", – зазначив Лисак.

Також від обстрілів пошкодили 40 сонячних панелей, авто, газогони та лінії електропередач. Зачепило й адмінбудівлю.