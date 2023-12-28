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На Харківщині знищили російський комплекс дальнього спостереження «Муром-М»

Прикордонник оприлюднили відео ураженні ворожої цілі.

На Харківщині знищили російський комплекс дальнього спостереження «Муром-М»
Фото ілюстративне
Фото: Держприкордонслужба

На Харківщині росіяни втратили комплекс дальнього спостереження «Муром-М».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Комплекс знищили прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон».

ДПСУ оприлюднила відео ураження ворожої цілі.

  • "Муром-М" - це комплекс, який призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Він має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об’єктів. "Муром-М" "бачить" людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором. Він швидко монтується і може працювати в автономному режимі тривалий час.
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