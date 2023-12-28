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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію, яка виготовляє квадроцикли для армії РФ

Китайська компанія Shandong Odes тепер у списках міжнародних спонсорів війни.

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію, яка виготовляє квадроцикли для армії РФ
Фото: НАЗК

НАЗК включило до спонсорів війни китайську компанію Shandong Odes, яка виготовляє квадроцикли для армії РФ. 

Про це йдеться в повідомленні відомства.

"Міноборони рф закупило китайські всюдиходи виробництва компанії Shandong Odes Industry Co., Ltd для потреб своєї армії. Крім того, ця китайська компанія продовжує активно постачати й інші автомобілі до рф та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора", – пишуть у відомстві.

У НАЗК додали, що українські військові підтвердили знищення двох квадроциклів китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу с. Кринки на ТОТ Херсонській області.

Такі докази стали підставою для внесення НАЗК виробника квадроциклів Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Раніше НАЗК внесло французьку корпорацію “Ашан” у перелік спонсорів війни, а також китайську компанію, що постачає РФ обладнання для дронів і ракет.

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