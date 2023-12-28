Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
ГоловнаСуспільствоВійна

Путінський “Новочеркаськ” був повністю знищений, це удар по логістиці росіян, − міноборони Британії

Москва тепер частіше використовує великі десантні кораблі для забезпечення матеріально-технічної підтримки.

Путінський “Новочеркаськ” був повністю знищений, це удар по логістиці росіян, − міноборони Британії
Фото: Х/Glasnost Gone

Український удар повністю знищив російський великий десантний корабель “Новочеркаськ” (ВДК) у порту Феодосії, що послабило російську військову логістику.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Судно, найімовірніше, перевозило вибуховий вантаж, коли воно зазнало удару, що спричинило сильний вторинний вибух.

“Росія, ймовірно, планувала використовувати свої сили ВДК для великих морських десантів під час вторгнення і подвоїла кількість цих суден у Чорному морі під час підготовки до війни. Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для забезпечення матеріально-технічної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно нестабільне автомобільне і залізничне сполучення Керченського мосту”, − зазначили британці. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Таким чином з початку вторгнення Росія втратила три ВДК. 24 березня 2022 року затонув “Саратов”, а “Мінськ” був функціонально зруйнований під час ремонту у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два ВДК були, ймовірно, пошкоджені.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шеппс прокоментував допис свого відомства, зазначивши, що “Росія ввела в оману, коли заявила, що військовий корабель Путіна “Новочеркаськ” був лише “пошкоджений”.

“Він був повністю знищений!”, – написав Шеппс у соцмережі Х.

Міністр додав, що вкрай важливо, щоб у 2024 році цивілізований світ продовжував підтримувати Україну у “визначальній для епохи битві, яка зараз розгортається в Європі”.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

  • Сили оборони уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня у порту Феодосії. Російське видання Astra із посиланням на джерела повідомляло, що у момент атаки в порту Феодосії на ВДК перебували 77 моряків.
  • Росіяни взялися шукати інформаторів, які, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.
  • Розслідуванням знищення ВДК "Новочеркаськ" та ще одного навчального судна "УТС-150" займатимуться оперативники з РФ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies