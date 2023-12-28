Путінський “Новочеркаськ” був повністю знищений, це удар по логістиці росіян, − міноборони Британії

Москва тепер частіше використовує великі десантні кораблі для забезпечення матеріально-технічної підтримки.

Український удар повністю знищив російський великий десантний корабель “Новочеркаськ” (ВДК) у порту Феодосії, що послабило російську військову логістику.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Судно, найімовірніше, перевозило вибуховий вантаж, коли воно зазнало удару, що спричинило сильний вторинний вибух.

“Росія, ймовірно, планувала використовувати свої сили ВДК для великих морських десантів під час вторгнення і подвоїла кількість цих суден у Чорному морі під час підготовки до війни. Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для забезпечення матеріально-технічної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно нестабільне автомобільне і залізничне сполучення Керченського мосту”, − зазначили британці.

Таким чином з початку вторгнення Росія втратила три ВДК. 24 березня 2022 року затонув “Саратов”, а “Мінськ” був функціонально зруйнований під час ремонту у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два ВДК були, ймовірно, пошкоджені.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шеппс прокоментував допис свого відомства, зазначивши, що “Росія ввела в оману, коли заявила, що військовий корабель Путіна “Новочеркаськ” був лише “пошкоджений”.

“Він був повністю знищений!”, – написав Шеппс у соцмережі Х.

Міністр додав, що вкрай важливо, щоб у 2024 році цивілізований світ продовжував підтримувати Україну у “визначальній для епохи битві, яка зараз розгортається в Європі”.

Russia misled when it claimed Putin’s warship Novocherkassk was merely 'damaged' - it has clearly been completely destroyed!



It's crucial that in 2024 the civilised world continues to back Ukraine in this epoch defining battle currently playing out in Europe.



Read the latest UK… https://t.co/cRSWNVQZsy — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 28, 2023

Що відомо про знищення "Новочеркаська"