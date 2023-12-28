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Реальні терміни отримали зрадники, які допомагали тікати окупантам та шпигували за АЕС

Чоловіки отримали 8 і 13 років ув’язнення. 

Реальні терміни отримали зрадники, які допомагали тікати окупантам та шпигували за АЕС
Фото: СБУ

Реальні терміни покарання отримали ще двоє ворожих поплічників з Миколаївської та Донецької областей.

"Один з них – колаборант із мисливського господарства в районі Лимана – отримав 13 років тюрми", – повідомили у СБУ.

За даними слідства, після окупації міста він підтримав російських загарбників та допоміг їм "розквартируватись" у приватних будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Також колаборант "зливав" каральним загонам Росії місця проживання учасників руху опору в регіоні.

Крім того, під час звільнення райцентру та сусідніх селищ зловмисник накреслив для російських військ маршрут для втечі через ліси до Кремінної на Луганщині.

Його затримали у вересні 2022 року при проведенні стабілізаційних заходів.

Фото: СБУ

Інший засуджений –мешканець Миколаївщини. Він збирав відомості про дислокацію, кількість особового складу та наявне озброєння Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську АЕС.

Також зрадник месенджером передавав російській спецслужбі локації електропідстанцій на території південного регіону.За кожне виконане завдання зловмисник отримував від окупантів гроші. Для конспірації суми надходили на банківську карту його приятеля, якого він використовував "втемну".

Чоловік отримав 8 років позбавлення волі.

Обоє зрадників перебували під вартою. 

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