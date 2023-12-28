Росіяни намагалися прорвати оборону в районі Серебрянського лісництва

Захисники відбили на цьому напрямку три атаки.

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Відбили 15 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Авдіївки і 17 атак у районах Сєвєрного, Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку захисники продовжують тримати рубежі в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де відбили три атаки. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Запорізькому напрямку захисники відбили три атаки західніше Вербового.

На Херсонському напрямку захисники продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Окупанти здійснили 13 безуспішних дій, отримали відсіч і відступили.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак ворога у районах східніше Синьківки та східніше Іванівки Харквіської області.

"На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", – сказав Лиховій.

На Бахмутському напрямку захисники стали на заваді двом атакам ворога в районі Богданівки.

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень. Окупанти завдали ракетного і 77 авіаційних ударів, вчинили 51 обстріл із систем залпового вогню.