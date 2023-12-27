Головне за середу, 27 грудня: 30 відбитих штурмів під Авдіївкою, бої на лівобережжі Дніпра

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Ворог завдав 67 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського, Невельського.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління і 4 склади боєприпасів противника.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 грудня – в нашій новині.

Російські окупанти в грудні розстріляли трьох українських військовополонених у Запорізькій області. Відео зі злочином наразі поширено в Інтернеті.

За даними слідства, військовослужбовці армії Росії під час бойового зіткнення зі Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні. Це не єдиний воєнний злочин росіян проти полонених. Упродовж місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дискусія стосовно мобілізації триває, і у відомства є багато запитань щодо її термінів, планів і прогнозної чисельності осіб.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Forbes Україна. “Я б поки що не забігав наперед, а дав можливість Генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як бачать оптимізацію видатків чинних, бо ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб”, – сказав він.

За його словами, штучно збільшити видатки не вийде, адже їх просто немає.

“Якщо нам потрібно буде їх знайти, то нам потрібно розуміти в часі – їх потрібно знайти вже сьогодні, чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб”, – зазначив очільник Мінфіну.

Він не виключає, що доведеться шукати можливості щодо додаткових доходів, додаткових внутрішніх джерел фінансування. “Але поки що зарано говорити про цифри, тому що несформоване розуміння потреб з боку відповідальних структур”, – пояснив він.

Докладніше – в новині.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що перші "паростки" гібридної ППО типу FrankenSAM вже використовують на так званому "полі бою".

Про це міністр повідомив на брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік, пише "Суспільне".

За словами Камишіна, наразі Україна розробляє свої системи протиповітряної оборони — "великі", "складні", "дорогі", "довгі". Так звані "гібридні" ППО вже показали свої результати цієї зими.

"Перші рішення з портфеля проєктів FrankenSAM вже працюють на полі бою. Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Та водночас сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста. Ці рішення дозволяють нам мати свою швидку ППО", — розповів Камишін.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!