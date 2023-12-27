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ДПСУ розповіла про чергових затриманих при спробі незаконно перетнути кордон

Двоє намагались втекти з України з підробленими свідоцтвами про народження дітей, а третій - з довідкою ВЛК.

ДПСУ розповіла про чергових затриманих при спробі незаконно перетнути кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили трьох чоловік при спробі незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Двоє з них показали по три свідоцтва про народження дітей. Однак у цих документах було виявлено низку помилок, а власники не орієнтувалися у тому, як і де вони їх отримували”, - йдеться у повідомленні. 

Ще один чоловік надав на контроль довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Втім, прикордонники з’ясували, що він є обмежено придатним. 

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Дружина чоловіка, за словами прикордонників, намагалась дати їм хабар у 6 тис. гривень. 

  • Троє колишніх депутатів Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення перетнули кордон по системі "Шлях" під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою, і не повернулися в Україну. Це Сергій Кацуба, Олександр Третьяков та Олександр Зац.

  • З початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон.

  • В ніч на 25 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, що на Закарпатті, щоб потрапити до Угорщини. За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили $17000.

  • СБУ викрила три схеми втечі за кордон ухилянтів у різних областях. Серед затриманих – хірург ВЛК.

  • Тим часом у Раді готують законопроєкт щодо мобілізації і демобілізації, який передбачає обмеження прав ухилянтів.

  • Нові "правила гри" для ухилянтів анонсував і міністр оборони Рустем Умєров.

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