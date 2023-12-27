ДПСУ розповіла про чергових затриманих при спробі незаконно перетнути кордон

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили трьох чоловік при спробі незаконно перетнути кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Двоє з них показали по три свідоцтва про народження дітей. Однак у цих документах було виявлено низку помилок, а власники не орієнтувалися у тому, як і де вони їх отримували”, - йдеться у повідомленні.
Ще один чоловік надав на контроль довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Втім, прикордонники з’ясували, що він є обмежено придатним.
Дружина чоловіка, за словами прикордонників, намагалась дати їм хабар у 6 тис. гривень.
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