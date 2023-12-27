ДПСУ розповіла про чергових затриманих при спробі незаконно перетнути кордон

Двоє намагались втекти з України з підробленими свідоцтвами про народження дітей, а третій - з довідкою ВЛК.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили трьох чоловік при спробі незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Двоє з них показали по три свідоцтва про народження дітей. Однак у цих документах було виявлено низку помилок, а власники не орієнтувалися у тому, як і де вони їх отримували”, - йдеться у повідомленні.

Ще один чоловік надав на контроль довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Втім, прикордонники з’ясували, що він є обмежено придатним.

Дружина чоловіка, за словами прикордонників, намагалась дати їм хабар у 6 тис. гривень.