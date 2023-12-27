Очільник Мінцифри розповів, як змінять уроки «Захисту України»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував зміни уроків "Захисту України".

Як ідеться в дописі міністра у соцмережах, Кабмін виділив для цих цілей 1,74 млрд грн.

"100 мільйонів підуть на професійний розвиток учителів і 1,64 млрд грн — на закупівлю навчального обладнання", - зазначив глава Мінцифри.

Планують закупити, зокрема, симуляції управління дронами, •навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети, а також навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком.

"Уроки «Захисту України» мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам. Уже цього року МОН додав у навчальну програму блок по дронах. Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни «Захист України» і паралельно навчаємо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою", - зазначив Федоров.