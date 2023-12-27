Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Очільник Мінцифри розповів, як змінять уроки «Захисту України»

Закуплять, зокрема, навчальне обладнання, як-от симулятори дронів і навчальні тири.

Очільник Мінцифри розповів, як змінять уроки «Захисту України»
Михайло Федоров
Фото: Макс Требухов

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував зміни уроків "Захисту України".

Як ідеться в дописі міністра у соцмережах, Кабмін виділив для цих цілей 1,74 млрд грн.

"100 мільйонів підуть на професійний розвиток учителів і 1,64 млрд грн — на закупівлю навчального обладнання", - зазначив глава Мінцифри.

Планують закупити, зокрема, симуляції управління дронами, •навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети, а також навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком.

"Уроки «Захисту України» мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам. Уже цього року МОН додав у навчальну програму блок по дронах. Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни «Захист України» і паралельно навчаємо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою", - зазначив Федоров.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies