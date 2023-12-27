OSINT-дослідники оприлюднили супутникові фото від MAXAR, на яких видно результати ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ".
Що відомо про знищення "Новочеркаська"
- Сили оборони уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня у порту Феодосії. Російське видання Astra із посиланням на джерела повідомляло, що у момент атаки в порту Феодосії на ВДК перебували 77 моряків.
- Росіяни взялися шукати інформаторів, які, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.
- Розслідуванням знищення ВДК "Новочеркаськ" та ще одного навчального судна "УТС-150" займатимуться оперативники з РФ.