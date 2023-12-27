OSINT-дослідники оприлюднили супутникові фото від MAXAR, на яких видно результати ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Сили оборони України уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня.

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