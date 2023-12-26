Після знищення ВДК “Новочеркаськ” у Феодосії почали шукати інформаторів ЗСУ

Після знищення великого десантного корабля “Новочеркаськ” у Феодосії окупанти оточили центральний район міста та посилили перевірку місцевих на вулицях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни шукають інформаторів, які, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.
"Такі дії нагадують лише істерику й не впливають на реальний стан речей – росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх", – пишуть у нацспротиві.
- 26 грудня вночі Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".
- Станом на вересень 2023 у ВМС України повідомляли, що за час повномасштабної війни захисники знищили близько п'яти ВДК ворога. Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов" – у день, коли "Новочеркаськ" і ще чотири судна були пошкоджені в Бердянську.
- Найзнаковішим ударом стало знищення крейсера "Москва" – флагмана чорноморського флоту – в квітні 2022.
- 4 серпня 2023 українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".
- 13 вересня в Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищено великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет. У ГУР підтвердили, що пошкодження суден, швидше за все, не дозволить їх відновити.