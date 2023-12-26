"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Після знищення ВДК “Новочеркаськ” у Феодосії почали шукати інформаторів ЗСУ

Центр міста оточили та перевіряють документи у цивільних.

Після знищення ВДК “Новочеркаськ” у Феодосії почали шукати інформаторів ЗСУ
Фото: Центр національного спротиву

Після знищення великого десантного корабля “Новочеркаськ” у Феодосії окупанти оточили  центральний район міста та посилили перевірку місцевих на вулицях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни шукають інформаторів, які, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

"Такі дії нагадують лише істерику й не впливають на реальний стан речей – росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх", – пишуть у нацспротиві.

  • 26 грудня вночі Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". 
  • Станом на вересень 2023 у ВМС України повідомляли, що за час повномасштабної війни захисники знищили близько п'яти ВДК ворога. Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов" – у день, коли "Новочеркаськ" і ще чотири судна були пошкоджені в Бердянську.
  • Найзнаковішим ударом стало знищення крейсера "Москва" – флагмана чорноморського флоту – в квітні 2022.
  • 4 серпня 2023 українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".
  • 13 вересня в Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищено великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет. У ГУР підтвердили, що пошкодження суден, швидше за все, не дозволить їх відновити. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies