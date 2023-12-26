Після знищення ВДК “Новочеркаськ” у Феодосії почали шукати інформаторів ЗСУ

Після знищення великого десантного корабля “Новочеркаськ” у Феодосії окупанти оточили центральний район міста та посилили перевірку місцевих на вулицях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни шукають інформаторів, які, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

"Такі дії нагадують лише істерику й не впливають на реальний стан речей – росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх", – пишуть у нацспротиві.