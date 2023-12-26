У Києві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у заволодінні квартирою пенсіонера за підробленими документами

Одного з них взяли під варту, інший - під домашнім арештом.

У Києві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у заволодінні у Солом’янському районі квартирою вартістю близько 1,5 млн грн, яка належить пенсіонеру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані розробили схему шахрайського заволодіння квартирою пенсіонера, шляхом використання підроблених документів та оформлення і посвідчення договору купівлі-продажу у нотаріуса.

За протиправною схемою один із підозрюваних, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я дійсного власника квартири, мав зіграти роль продавця квартири, а інший виступав покупцем.

Перебуваючи у нотаріуса, зловмисники зімітували процес укладання угоди та використали підроблений паспорт на ім’я дійсного власника квартири, після чого нотаріус склав та посвідчив договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Після укладення договору, з метою заміни замків вхідних дверей до квартири фігуранти залучили майстра, пред’явивши останньому документи про право власності на квартиру.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КК України.

У ході обшуків за місцями їх проживання виявлено та вилучено оригінали документів на квартиру.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.

Досудове розслідування триває.