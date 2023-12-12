У Києві стоматолог отримав 10 років тюрми: намагався вбити свою тещу та пацієнтку, яку він обікрав

Крім того, він скоював крадіжки та займався шахрайством, а на суді погрожував прокурору.

До 10 років позбавлення волі засуджено столичного лікаря-стоматолога за вчинення замахів на вбивство двох осіб та інших злочинів.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Чоловіку оголосили вироки за обвинуваченням: у вчиненні замахів на вбивство, розбійного нападу, крадіжки, шахрайства у особливо великих розмірах, незаконному зберіганні психотропних речовин та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 345 КК України).

Прокурор довів у суді, що з травня 2019 року по вересень 2020 року 35-річний обвинувачений, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином зловмисник заволодів близько 400 тис. гривень своїх пацієнтів.

У березні 2020 року лікар під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла 70-річної пацієнтки та викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тис. гривень. Коли потерпіла його викрила, він намагався заподіяти їй смерть від ураження струмом. Для цього він приніс електричні дроти до будинку, де вона проживала, та під’єднав їх до щитка біля її квартири.

Влітку того ж року, супроводжуючи додому іншу пацієнтку, обвинувачений застосував до неї сильнодіючі речовини. Користуючись її безпорадним станом, чоловік заволодів грошами та матеріальними цінностями на 63 тис. гривень.

Крім того, обвинувачений на ґрунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі, намагаючись створити умови для ДТП. Він навмисно пошкодив гальмівний шланг та систему газо-балонного обладнання в її автомобілі. Бажаний для зловмисника результат не настав, оскільки потерпіла під час руху встигла здійснити екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм.

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу чоловік погрожував прокурору, через що йому додатково інкримінували ч. 1 ст. 345 КК.

За сукупністю злочинів йому призначено остаточне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше харківського лікаря засудили на 10 років за вбивство зятя смертельною ін'єкцією.