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​Україна продовжує укріплювати і мінувати кордон із Білоруссю

По всій ділянці кордону копають протитанкові рови, споруджують залізобетонні загородження.

​Україна продовжує укріплювати і мінувати кордон із Білоруссю
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники продовжують укріплювати українсько-білоруський кордон. Не зважаючи на зміну погоди, інженерні підрозділи Державної прикордонної служби працюють над встановленням різного типу інженерних загороджень.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"По всій ділянці українсько-білоруського кордону копають протитанкові рови. Продовжуємо спорудження залізобетонного, металево-сітчастого загородження та загородження з колючо-ріжучого дроту типу Єгоза. На відкритих ділянках місцевості також встановлюємо протитанкові бетонні піраміди", - розповів помічник голови ДПСУ Андрій Демченко.

Для проведення робіт використовують як відомчу спецтехніку, так і техніку, отриману в якості допомоги. Також укріплення відбувається за активного сприяння органів місцевого самоврядування.

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Спільно з підрозділами Сил оборони, на загрозливих напрямках продовжується нарощення мінно-вибухових загороджень.

"На даний час ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольована. Але ми розуміємо загрозу, яка може йти з цього напрямку, адже дана країна продовжує підтримувати росію у війні, розв’язаній проти нашої держави. За обстановкою по той бік кордону постійно стежать підрозділи розвідки, аби оцінювати стан загрози для вчасного реагування", - зазначив Демченко.

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