Українські прикордонники продовжують укріплювати українсько-білоруський кордон. Не зважаючи на зміну погоди, інженерні підрозділи Державної прикордонної служби працюють над встановленням різного типу інженерних загороджень.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"По всій ділянці українсько-білоруського кордону копають протитанкові рови. Продовжуємо спорудження залізобетонного, металево-сітчастого загородження та загородження з колючо-ріжучого дроту типу Єгоза. На відкритих ділянках місцевості також встановлюємо протитанкові бетонні піраміди", - розповів помічник голови ДПСУ Андрій Демченко.
Для проведення робіт використовують як відомчу спецтехніку, так і техніку, отриману в якості допомоги. Також укріплення відбувається за активного сприяння органів місцевого самоврядування.
Спільно з підрозділами Сил оборони, на загрозливих напрямках продовжується нарощення мінно-вибухових загороджень.
"На даний час ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольована. Але ми розуміємо загрозу, яка може йти з цього напрямку, адже дана країна продовжує підтримувати росію у війні, розв’язаній проти нашої держави. За обстановкою по той бік кордону постійно стежать підрозділи розвідки, аби оцінювати стан загрози для вчасного реагування", - зазначив Демченко.
Як Білорусь допомагає Росії у війні проти України
- Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.
- У жовтні минулого року Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії. Однак, при цьому він стверджує, що білоруських військових "в зону конфлікту не направляють".
- Секретар РНБО Олексій Данілов у інтервʼю LB.ua раніше говорив, що Росія вербує білорусів для участі у війні проти України, але відправляє завербованих через свою територію, оскільки тих, хто погодився, не так багато.
- На початку року командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк говорив, що наразі безпосередньої загрози повторного вторгнення ворога з боку Білорусі на північ країни немає. Однак, українські військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці.