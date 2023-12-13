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"Ворог зблизька"

“Ворог зблизька” Ч.7 “Побачили усі прикраси нашого життя - розбиті машини, трупи”

Свідчення ще одного російського військовополоненого.

“Ворог зблизька” Ч.7 “Побачили усі прикраси нашого життя - розбиті машини, трупи”

На фото - Бєлишев Юрій Олександрович, рядовий 114 ОМСБР “Шторм-Z”. 11 жовтня у Пермі він підписав контракт з Міністервом оборони Росії, щоб заробити грошей і погасити свої кредити.

У рамках проєкту “Ворог зблизька” він розповів, що прибув в Україну 16 жовтня на полігон у Луганській області, проходив підготовку на полігоні в Донецькій області, після чого його перекинули в Красногорівку для штурму Авдіївки. 

У полон Бєлишев потрапив під час виконання бойового завдання. 

“Йшли на завод (Авдіївський коксохім. - ред.) уночі, вісімкою, 

побачили усі прикраси нашого життя - наші розбиті машини, наші трупи, маю на увазі, росіян, російські машини. Біля залізниці нас засікли “пташки”, нашу групу розбили, нас залишилось двоє. Заблукали. Пішли до лісополоси, де мали закріпитися. Вийшли до бліндажів, думали, що наші, виявилося, українців. Потрапили в полон”, - каже російський військовополонений.

При цьому зазначив, що у полоні до нього поставилися добре.

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