Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію в пікові години, адже внаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей.

"Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години. Злагодженість і солідарність – наш ключ до успішного подолання викликів зими", – зазначив прем’єр.

Також Шмигаль зауважив, що, завдяки рішенню ENTSO-E, Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію, тому потрібно активно використовувати ці інструменти.