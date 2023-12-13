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Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію

Внаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей. 

Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію
Засідання кабміну 14 листопада 2023 року.
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію в пікові години, адже внаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей. 

"Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години. Злагодженість і солідарність – наш ключ до успішного подолання викликів зими", – зазначив прем’єр.

Також Шмигаль зауважив, що, завдяки рішенню ENTSO-E, Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію, тому потрібно активно використовувати ці інструменти.

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