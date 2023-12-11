У Києві внаслідок нічної атаки без світла залишилися 120 споживачів

У декількох областях через бойові дії, негоду і технічні причини знеструмлені цілі населені пункти.

В Україні через бойові дії, негоду і технічні причини знеструмлено 491 населений пункт, а в Києві внаслідок нічного обстрілу без електроенергії – 120 споживачів.

Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається, повідомили в Міністерстві енергетики.

"У результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів", – повідомили в міністерстві щодо Києва.

ППО збила всі вісім балістичних цілей, які ворог випустив по столиці, але падіння уламків пошкодило деякі об'єкти.

У Донецькій області без електрики залишаються 113 населених пунктів – це 121,2 тисячі споживачів. За добу там заживили 10 населених пунктів, але через обстріли ще два населених пункти знеструмлено.

У Дніпропетровській області внаслідок погоди знеструмлювалися 140 населених пункти (22,6 тисячі споживачів).

"На ранок підключено 21,7 тисячі абонентів, ще залишаються знеструмленими 3,8 тисячі клієнтів", – додали в Міненерго.

Відключення також є в Кіровоградській (через негоду) та Запорізькій (через технічні причини та бойові дії). У Миколаївській у результаті технічних причин та бойових дій знеструмлено 123 споживачів.

В Одеській через технічні причини без напруги 1,9 тисячі точок обліку.

У Сумській під час ворожого обстрілу в одному з прикордонних районів пошкоджено ввідний газопровід. Є відключення.

У Тернопільській через технічні причини знеструмлено 16 населених пунктів – 5,7 тисячі споживачів. У Харківській за добу відновлено електропостачання 44 абонентам. Наразі триває огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів, у чотирьох – п’яти громадах області. У результаті бойових дій пошкоджено розподільний сталевий підземний газопровід. Без газопостачання понад тисяча клієнтів.

У Херсонській в обласному центрі заживлено 139 абонентів, знеструмлених через бойові дії, відключено близько 5 000 споживачів. В області залишаються без напруги 47 населених пунктів (понад 26 тисяч точок обліку).

В Чернігівській області внаслідок бойових дій без напруги – 12 населених пунктів (1,3 тисячі абонентів).