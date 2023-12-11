10 тисяч гривень за зраду: СБУ затримали ворожого агента на Миколаївщині

Колаборант вистежував позиції Сил оборони та коригував атаки по місту.

У Миколаєві Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині.

"Передусім фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону", – повідомили у СБУ. І додали, що розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по ракетами та безпілотниками.

Фото: СБУ

На виконання цього завдання ворожому агенту перерахували на банківську картку російські "куратори" 10 тис. грн "авансу". Наступні транші мав отримувати за надання нових координат базування та переміщення українських військ.

Фото: СБУ

Чоловіка російська сторона завербувала дистанційно через рідних, які проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини і вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою. Родичі сконтактували зрадника із "куратором", надали паролі, які зрадник використав для встановлення зв’язку з окупантом.

Після виконання всіх завдань колаборант планував евакуюватися на лівобережну частину Херсонщини до батьків.

Проте СБУ завадила планам, встановила його місцеперебування та затримала на спробі передачі розвідінформації загарбникам.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення.