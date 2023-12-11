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​Вісім ракет знищили на Київщині в ніч на 11 грудня, – Повітряні сили

Від падіння уламків постраждало четверо людей.

​Вісім ракет знищили на Київщині в ніч на 11 грудня, – Повітряні сили
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Росія завдала чергової атаки по території України. 

Як повідомили Повітряні сили, за попередньою інформацією, близько 4.00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині.

Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траекторіїї.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога четверо дорослих постраждали в Дарницькому районі. Медики надали їм допомогу на місці. 

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі. Також уламок ракети пошкодив недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. І ще один уламок упав на газон. Без горіння. 

Виклики в Шевченківський район не підтвердилися.

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