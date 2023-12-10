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Росія атакує ударними дронами відразу кілька південних областей, - Повітряні сили

Ворог запускає безпілотники з Чорного моря.

Росія атакує ударними дронами відразу кілька південних областей, - Повітряні сили
Фото: скрин відео

Російські війська атакують ударними БПЛА південні області. Зокрема, рух "Шахедів" зафіксовано в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускає дрони з Чорного моря.

Повідомляють, що напрямок руху - Чорноморськ, Південне, Коблеве. Також зазначено, що ударні БПЛА на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку.

Раніше українські експерти встановили іранську компанію, яка виробляє “шахеди” для росіян.

Як українські сили ППО знищують російські дрони

На знищення ударних БпЛА типу "Shahed", які Росія запускає по Україні щоночі великою кількістю, переважно націлені мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України, що вже довели свою ефективність.

Росіяни збільшують кількість безпілотників для ударів по Україні, аби виснажити нашу ППО для подальшого енергетичного терору.

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