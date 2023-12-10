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У Чернівцях затримали п'яного водія автобуса: алкоголь у крові перевищував норму в 11 разів

Про те, що водій перебуває напідпитку, повідомили пасажири.

У Чернівцях затримали п'яного водія автобуса: алкоголь у крові перевищував норму в 11 разів
Фото: Нацполіція

У Чернівцях правоохоронці затримали п’яного водія маршрутного автобуса, який возив людей. Про те, що водій перебуває напідпитку, повідомили пасажири.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Чернівецької області

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що водій порушує ПДР, у неділю приблизно о 15:00. Автобус зупинили на автовокзалі на вулиці Руській.

На час зупинки в салоні автобусу перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. А результат перевірки за допомогою "Драгера" показав позитивний результат — 2,28 проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Водія відсторонили від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року в Чернівцях затримали п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові - 5 проміле. А на Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест.

Яка відповідальність за водіння в нетверезому стані

Із 17 березня 2021 в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

У квітні 2021 року на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом.

Минулого року на Волині вирішили вилучати у п'яних водіїв автомобілі і передавати їх на користь Збройних сил України.

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