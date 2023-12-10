10 грудня в 11 містах України відбулися мирні акції на підтримку військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Зокрема, у Львові рідні захисників «Азовсталі» та військовослужбовців інших підрозділів зібралися біля Оперного театру для того, щоб нагадати, що сотні бійців все ще перебувають у полоні.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

«Сьогодні ми зібралися після тривалої перерви. Довго ми не проводили акцій, бо чекали обмінів. Але останній відбувся в червні, після того обмінів не було. Сюди на площу вийшли рідні захисників України для того, щоб нагадати про долю своїх найрідніших. Ми маємо бути їхнім голосом, бо вони не можуть говорити, а ми маємо нагадувати про них», – каже координаторка акції Ірина Новосядло

Учасники акції тримали плакати з написами «Поверніть Героїв додому», «Другий рік полону», «Полон вбиває», прапори полку «Азов».

«Ми хочемо нагадати, що у кожному місті України чекають на повернення своїх героїв. Хочемо нагадати про це тим, хто гарантував їхнє звільнення та дав наказ про евакуацію для збереження життя», – каже учасниця мітингу Марта, чоловік якої виходив з «Азовсталі» і досі перебуває у полоні.

Акція у центрі Львова зібрала близько сотні учасників, на ній були присутні також представники іноземних організацій.

«В Ізраїлі є такий неписаний закон, що ми визволяємо своїх заручників та військовополонених за будь-яку ціну. За одного нашого заручника чи воїна ми віддаємо трьох терористів, прекрасно розуміючи, що кожен терорист повернеться до нас з новим терактом і вб’є когось. Але немає ціни людському життю, тому кожен воїн має повернутися додому», – заявила Зоя Север, представниця ізраїльської гуманітарної місії в Україні.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Чому не відбуваються обміни полоненими