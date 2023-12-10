10 грудня в 11 містах України відбулися мирні акції на підтримку військовополонених.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
Зокрема, у Львові рідні захисників «Азовсталі» та військовослужбовців інших підрозділів зібралися біля Оперного театру для того, щоб нагадати, що сотні бійців все ще перебувають у полоні.
«Сьогодні ми зібралися після тривалої перерви. Довго ми не проводили акцій, бо чекали обмінів. Але останній відбувся в червні, після того обмінів не було. Сюди на площу вийшли рідні захисників України для того, щоб нагадати про долю своїх найрідніших. Ми маємо бути їхнім голосом, бо вони не можуть говорити, а ми маємо нагадувати про них», – каже координаторка акції Ірина Новосядло
Учасники акції тримали плакати з написами «Поверніть Героїв додому», «Другий рік полону», «Полон вбиває», прапори полку «Азов».
«Ми хочемо нагадати, що у кожному місті України чекають на повернення своїх героїв. Хочемо нагадати про це тим, хто гарантував їхнє звільнення та дав наказ про евакуацію для збереження життя», – каже учасниця мітингу Марта, чоловік якої виходив з «Азовсталі» і досі перебуває у полоні.
Акція у центрі Львова зібрала близько сотні учасників, на ній були присутні також представники іноземних організацій.
«В Ізраїлі є такий неписаний закон, що ми визволяємо своїх заручників та військовополонених за будь-яку ціну. За одного нашого заручника чи воїна ми віддаємо трьох терористів, прекрасно розуміючи, що кожен терорист повернеться до нас з новим терактом і вб’є когось. Але немає ціни людському життю, тому кожен воїн має повернутися додому», – заявила Зоя Север, представниця ізраїльської гуманітарної місії в Україні.
Чому не відбуваються обміни полоненими
- Офіс омбудсмана України повідомив, що Росія не хоче повертати своїх громадян, тому призупинила обміни. Наразі, за даними Мінреінтеграції, Росія тримає в полоні 4 337 українців, більшість із яких - військові. А Україна через велику кількість полонених окупантів узялася зводити для них ще один табір.
- Однак Президент Зеленський нещодавно заявив, що обміни військовополоненими з Росією не призупинилися. За його словами, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попередили, що РФ планує запустити на пропагандистських каналах чергову хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими.
- Тим часом лідери Євросоюзу, які відвідували нещодавно Китай і зустрічалися зі Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном, мали Пекін до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими.