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Росія планує використати для пропаганди зупинку обмінів військовополоненими

РФ планує на пропагандистських каналах запустити чергову хвилю дезінформації.

Росія планує використати для пропаганди зупинку обмінів військовополоненими

Росія планує запустити на пропагандистських каналах чергову хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими, – попереджають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими", – йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес.

"З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють", – підкреслили у Координаційному штабі.

Там додають, що Росія продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічних операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти.

"З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх "мʼясних штурмів", а також їхніх родин", – наголосили у Коордштабі.

Там підкреслили, що для України натомість важливий кожен військовополонений чи зниклий безвісти, а також узятий в заручники цивільний та некомбатант.

"Ми не поділяємо нікого за рівнем негативних емоцій з російського боку. Усі наші воїни захищають свою землю, а не прийшли на чужу убивати, грабувати та нищити. Попри це, всі російські військовополонені утримуються згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, до них є безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста, чого досі не забезпечила російська сторона. У той час, коли в Україні діє Координаційний штаб як єдиний уповноважений орган, держава-агресорка досі не спромоглася налагодити ефективну та уніфіковану роботу та комунікацію", – наголошується у повідомленні.

У Коордштабі підкреслили, що щодня працюють над поверненням усіх оборонців та пошуком зниклих безвісти.

"Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин лише повертаючи додому наших Захисників та Захисниць", – підкреслили у Коордштабі.

Нагадаємо, президент України Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з Росією не призупинилися. За його словами, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою. 

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