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В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених

В середньому до 25 років ув'язненя кожного.

В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
Фото: АР

Впродовж цього тижня окупанти незаконно засудили 11 захисників Маріуполя. В середньому окупаційний суд призначив до 25 років кожному ув'язненому. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Лише за це тиждень окупанти незаконно засудили 11 Захисників Маріуполя в полоні. По вигаданим та сфальшованим звинуваченням. В середньому до 25 років ув'язнення кожного", повідомив Андрющенко.

У Ростові-на-Дону військовий суд виніс вирок колишньому українському військовому Павлу Запорожцю. Його засудили до 12 років колонії за статтею про "міжнародний тероризм" 

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