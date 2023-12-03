Внаслідок ворожих обстрілів Чернігівщини постраждали дві людини

Також є руйнування житлових будинків.

Вночі окупанти завдали ударів по населеному пункту Олександрівка Семенівської громади Чернігівської області. Внаслідок чого постраждали 2 особи, знищено один будинок, пошкоджено два, а також об'єкт цивільної інфраструктури, – повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

Впродовж минулої доби окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської області.

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм Леонівку Семенівської громади (16 приходів), Клюси Сновської громади (6 приходів), Буду-Вороб'ївську Новгород-Сіверської громади (6 приходів), також із САУ було обстріляно Олександрівку Семенівської громади (37 приходів).

У Сумській області росіяни обстріляли з міномета 82 мм Середину-Буду Шосткинського району (7 приходів), з міномета 120 мм було обстріляно Уланове (6 приходів), двічі – Чернацьке (6 приходів).

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти атакували Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Херсонську та Донецьку області. Внаслідок обстрілів є жертви та поранені.