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Внаслідок ворожих обстрілів Чернігівщини постраждали дві людини

Також є руйнування житлових будинків. 

Внаслідок ворожих обстрілів Чернігівщини постраждали дві людини
Фото: В’ячеслав Чаус

Вночі окупанти завдали ударів по населеному пункту Олександрівка Семенівської громади Чернігівської області. Внаслідок чого постраждали 2 особи, знищено один будинок, пошкоджено два, а також об'єкт цивільної інфраструктури, – повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

Впродовж минулої доби окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської області.

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм Леонівку Семенівської громади (16 приходів), Клюси Сновської громади (6 приходів), Буду-Вороб'ївську Новгород-Сіверської громади (6 приходів), також із САУ було обстріляно Олександрівку Семенівської громади (37 приходів).

У Сумській області росіяни обстріляли з міномета 82 мм Середину-Буду Шосткинського району (7 приходів), з міномета 120 мм було обстріляно Уланове (6 приходів), двічі – Чернацьке (6 приходів). 

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти атакували Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Херсонську та Донецьку області. Внаслідок обстрілів є жертви та поранені. 

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