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Подолання наземних систем ППО залишаються одним з найважливіших напрямків війни між Україною та РФ, – розвідка

Для армії РФ критично важливу роль відіграє зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор".

Подолання наземних систем ППО залишаються одним з найважливіших напрямків війни між Україною та РФ, – розвідка
ЗРК 'Тор' Національної гвардії Кіпру
Фото: Babak Taghvaee

За інформацією британської розвідки у війні між РФ та Україною важливим напрямкою залишається подолання наземних систем ППО. Особливо важливу роль для окупаційного війська відіграє їхній зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор".

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Аналітики розвідки зазначають, що зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор" знаходиться на озброєнні підрозділів ППО армії РФ і призначений для захисту переднього краю сухопутних військ. Цей ЗРК фактично є передовою лінією мережі ППО окупантів, адже вони активно використовують ЗРК "Тор" для протидії українським безпілотникам. 

Водночас ЗРК "Панцир" зазвичай захищають командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази російських окупантів.

Проте ЗРК "Тор" має низку недоліків. Один з ключових "мінусів" – це витривалість екіпажу.

"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Скадовську на Херсонщині партизани знищили розрахунок протиповітряної оборони у росіян.

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