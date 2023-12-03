Подолання наземних систем ППО залишаються одним з найважливіших напрямків війни між Україною та РФ, – розвідка

За інформацією британської розвідки у війні між РФ та Україною важливим напрямкою залишається подолання наземних систем ППО. Особливо важливу роль для окупаційного війська відіграє їхній зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор".

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Аналітики розвідки зазначають, що зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор" знаходиться на озброєнні підрозділів ППО армії РФ і призначений для захисту переднього краю сухопутних військ. Цей ЗРК фактично є передовою лінією мережі ППО окупантів, адже вони активно використовують ЗРК "Тор" для протидії українським безпілотникам.

Водночас ЗРК "Панцир" зазвичай захищають командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази російських окупантів.

Проте ЗРК "Тор" має низку недоліків. Один з ключових "мінусів" – це витривалість екіпажу.

"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Скадовську на Херсонщині партизани знищили розрахунок протиповітряної оборони у росіян.