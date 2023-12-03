Авдіївський коксохім для окупантів є "сакральним" місцем, як "Азовсталь" у Маріуполі, – Барабаш

Через погіршення погодних умов російська армія біля Авдіївки призупинила штурмові дії. Однак окупанти чекають покращення погоди, щоб знову застосовувати для штурмів важку техніку. Нараз найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохімічного заводу та Авдіївської промзони.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами Віталія Барабаша досі найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохімічного заводу та Авдіївської промзони.

"Зараз йде вже третя хвиля їх штурмових дій. Звичайно, що (вони, - ред.) відрізняються. Перша хвиля – це вони їхали на техніці, як на параді. Друга хвиля – вони зрозуміли, що так не можна... Вони розділили ці колони на менші колони і пішли з декількох напрямків. Третя хвиля – це здебільшого застосування піхоти... Я так розумію, що зараз намагаються тримати до кращих сприятливих погодних умов і будуть намагатися штурмувати з більшим застосуванням техніки", – вважає Барабаш.

Також, начяальник МВА наголосив, що під час штурмів росіяни відкрили ще два додаткові напрямки для атак – це промзона Авдіївки та Спартак зі сторони Донецька.

"Для окупантів Авдіївський коксохім має певне "сакральне" значення, як "Азовсталь" у Маріуполі. Вони полишають спроб штурмувати ні вдень, ні вночі. Іноді вони доходять майже до паркану заводу, але далі їм не дають заходити. Дуже гаряче на тому напрямку, лізуть майже постійно", – каже Барабаш.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ворог намагається прорвати українську оборону біля Авдіївки. На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 25 атак.