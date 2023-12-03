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Росіяни протягом дня 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини.

Про ситуацію на прикордонні області станом на 21:00 повідомила Сумська ОВА.

“Протягом дня росіяни здійснили 22 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади”, – йдеться в повідомленні.

Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (21 вибухів) та мінометів (29 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (13 вибухів).

Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та РСЗВ (10 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (14 вибухів).

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 2 грудня президент Володимир Зеленський закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги, “особливо цими днями”.