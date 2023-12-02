На Полтавщині та Львівщині чадним газом і продуктами горіння отруїлися 6 осіб, з яких 5 дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, у с. Варварівка Полтавського району Полтавської області внаслідок пожежі у приватному будинку постраждало 3 дитини, 2 з яких з діагнозом «отруєння продуктами горіння» госпіталізовані до лікарні у тяжкому стані.

На Львівщині, у м. Трускавець, у квартирі житлового будинку внаслідок несправності системи вентиляції газового котла чадним газом отруїлося 3 людини, з них 2 дитини, які у важкому стані госпіталізовані до лікарні.

Рятувальники нагадали прості правила, як не отруїтися чадним газом. Детальніше дивіться нижче в інфографіці.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у жовтні на Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей. За попередніми даними, люди загинули від отруєння чадним газом. При цьому двох дітей вдалося врятувати.