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На Львівщині усі екстрені служби викликатимуть за єдиним номером

Мова йде про рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби.

На Львівщині усі екстрені служби викликатимуть за єдиним номером
Фото: pixabay

У Львівській області відсьогодні розпочав роботу комунікаційний центр Служби 112.

"Відтепер громадяни, які перебувають у Львівській області, зможуть викликати усі екстрені служби за єдиним номером – 112. Також відсьогодні виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний на Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині," – повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Також анонсував, що наступного року планують запустити 112 у Дніпрі та Одесі. Викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України. 

Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.

Нагадаємо, у вересні служба 112 запрацювала у Києві та області. 

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