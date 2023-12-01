На Львівщині усі екстрені служби викликатимуть за єдиним номером

Мова йде про рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби.

У Львівській області відсьогодні розпочав роботу комунікаційний центр Служби 112.

"Відтепер громадяни, які перебувають у Львівській області, зможуть викликати усі екстрені служби за єдиним номером – 112. Також відсьогодні виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний на Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині," – повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Також анонсував, що наступного року планують запустити 112 у Дніпрі та Одесі. Викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України.

Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.

Нагадаємо, у вересні служба 112 запрацювала у Києві та області.