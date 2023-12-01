Чоловік загинув при першому виході на передову, під час виконання бойового наказу, поблизу Синьківки Куп’янського району Харківської області.

На фронті загинув військовослужбовець зі Львівщини Тарас Шабан.

Про це 30 листопада повідомила Стрийська міська рада.

“Ще одна трагічна звістка… Тарас Шабан (30.01.2000-26.11.2023) – солдат, стрілець-номер обслуги десантно-штурмового взводу. Народився та проживав у селі Підгірці Стрийської громади. Навчався в школі с.Олексичі та в Стрийському ВПУ №8, займався вільною боротьбою. Працював за кордоном і цього року повернувся в Україну. На початку жовтня мобілізований. При першому виході на передову, під час виконання бойового наказу, загинув поблизу н.п.Синьківка Куп’янського району Харківської області”, - йдеться в повідомленні.

Стрийська міськрада також повідомила, що у Захисника залишились мати, батько та брат військовослужбовець. Про зустріч та чин похорону буде повідомлено окремо.

Редакція LB.ua приносить ширі співчуття родині та побратимам Тараса Шабана.

Нагадаємо, на війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк. Він був заслуженим майстром спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.